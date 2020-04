Disponível nova atualização do app WhatsApp Messenger para os usuários

O aplicativo de mensagens WhatsApp Messenger lançou, neste fim de semana, uma nova atualização para os usuários da plataforma.

O update 2.20.42 está disponível para o sistema operacional iOS, com algumas correções de bugs no app. Saiba como ter acesso ao update neste link.

WhatsApp for iOS 2.20.42 is available on the App Store.

The "Contacts suggestions" feature should be temporarily disabled in this update, to prevent a possible share sheet crash in certain situations.

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 11, 2020