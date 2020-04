Como acontece o Reiki a distância?

O Reiki já é bem conhecido como uma técnica japonesa de canalização de energia, passada através das mãos para a harmonização dos corpos físico, emocional, mental e energético. Mas poucos conhecem o Reiki à distância.

No entanto, não é qualquer reikiano que pode se utilizar dessa técnica. É preciso aprofundamento nos níveis de Reiki, estudo e prática.

Nível 3 para poder aplicar Reiki à distância

Além da divisão para aprendizado de técnicas diferentes em cada nível, temos focos diferentes para cada um.

É no nível de Reiki 3 que aprendemos técnicas de Reiki à distância e Reiki para grupos de pessoas. Nesse nível, o reikiano é capacitado a enviar energia, equilibrar e harmonizar o seu entorno. É também conhecido como o nível do Mestre Interior.

O Reiki à Distância se faz por um reikiano mais avançado, pois já tem tempo de prática em si e de aplicação de Reiki em outras pessoas, utilizando as técnicas para alcance da vibração do Amor Incondicional, que não julga e não impõe condições, transborda a vontade de passar aos outros, ajudar o próximo e fazer a diferença.

Esse é o foco principal desse Reiki: fazer a diferença, ser a ação de mudança. Aprofundando os estudos, o reikiano amplia seu potencial de alcance e abre-se para mais possibilidades, como a física moderna e o conceito de tempo e suas relações, algumas totalmente inesperadas, com outros conceitos fundamentais na descrição da realidade.

Há algumas técnicas para executar o Reiki à distância:

com uma foto,

com nome e data de nascimento

com substituto, que é uma técnica do Reiki para substituir a pessoa, a criança ou o animal por algo que o simbolize

com lista ou caderno

com redução

Existe a possibilidade de junção de técnicas, por exemplo, do nome e data de nascimento com substituto, que no caso uso a imagem de uma pessoa com os chakras, que é como faço.

Cada reikiano que faz sessão de reiki à distância escolhe por afinidade pessoal a técnica que se sente confortável, Cada uma das técnicas tem tempo de aplicação diferente da outra, que também depende da variação pessoal do profissional.

Mas, no geral, o tempo não é cronometrado e, sim, sentido, enquanto a energia Reiki estiver acionada permanece no atendimento ativo.

O Reiki à distância torna-se uma ferramenta perfeita para atendimentos online e também para os emergenciais. O ideal será sempre buscar a conexão consciente entre o reikiano e a pessoa que receberá a sessão. Isso quer dizer estar em concordância com o atendimento e se colocar em estado receptivo à aplicação.

Para crianças e pessoas muito agitadas, ajuda muito se programar o horário do atendimento com o momento do sono, e emergencial, em caso de início de crise emocional e mental.

Muito usado também em pessoas em estado inconsciente ou acamadas, mas com a aprovação dos parentes e/ou pessoas próximas.

Simone Kobayashi

Terapeuta Holística atuante em São Paulo e OnLine. Dedica sua vida profissional à junção de técnicas terapêuticas como o Reiki, Florais, Acupuntura, Análise Energética, Limpeza Energética, Harmonização, Barras de Access e Cura quântica.

