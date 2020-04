Prepare estas 2 máscaras caseiras de frutas para hidratar seu cabelo seco

Existem muitos produtos cosméticos feitos a partir dos nutrientes das frutas. Porém, não há nada melhor do que preparar uma máscara natural, feita em casa, para tirar proveito de todos os benefícios que a natureza oferece.

Máscara de morango e óleo de coco

Segundo o portal BeBeautiful, “os nutrientes encontrados nos morangos protegem os cabelos contra muitos dos principais problemas capilares. O que também faz é hidratar o couro cabeludo, o que, por sua vez, ajuda a controlar a perda de cabelos”.

Ingredientes

8 morangos

1 colher (sopa) de óleo de coco

1 colher (sopa) de mel

Modo de preparo e uso

Em um liquidificador, bata todos os ingredientes até obter uma pasta homogênea.

Aplique a máscara no cabelo e deixe-a agir por 20 minutos. Remova-a com água morna e lave os fios com um shampoo hidratante.

Máscara de banana e iogurte

O portal Beautiful Hamesha explica: “a banana é uma fonte de vitamina A, B, C e E, além de minerais — como cálcio, magnésio e potássio — e carboidratos e óleos naturais. Esses nutrientes reparam problemas capilares desde o interior dos fios”.

Ingredientes

1 banana

1 xícara (chá) de iogurte

Modo de preparo e uso

Esmague a banana até obter um purê. Em seguida, adicione o iogurte e misture para chegar a uma pasta homogênea.

Aplique a máscara no cabelo e deixe-a agir por 40 minutos. Remova-a com água morna e lave os fios com um shampoo hidratante.

Leia também

Fonte: Nueva Mujer