Plataforma oferece atendimento psicológico online por preços econômicos

Uma das preocupações da Organização Mundial da Saúde (OMS) é com a saúde mental da população durante o período de quarentena. Isso porque o isolamento social pode agravar transtornos psicológicos ou possibilitar o surgimento deles.

O atendimento psicológico online pode ser uma excelente opção em época de quarentena. No entanto, o tratamento nem sempre é acessível. Contudo, há ainda boas opções.

A plataforma Psicologia Viva, por exemplo, oferece atendimento por preços econômicos (se comparado com os preços praticados em tratamentos convencionais, ou seja, em consultório).

O objetivo da plataforma é “democratizamos o acesso ao atendimento psicológico em qualquer hora, de que qualquer lugar”.

A conta com Psicologia Viva com certificação e autorização do Conselho Federal de Psicologia para atuar online.

O tratamento é oferecido por meio de 3 opções de pacotes: 4 consultas no mês por R$ 199,00/mensal, 3 consultas no mês por R$ 159,00/mensal ou 2 consultas no mês por 119,00/mensal.