Game Windbound chega no dia 28 de agosto para PlayStation 4

O game Windbound, desenvolvido por 5 Lives Studios, chega no dia 28 de agosto para o console PlayStation 4 (PS4).

A novidade foi revelada pela Sony nesta semana, no blog oficial do PS4. como divulgado, “ Windbound se passa em um arquipélago esquecido, lar de uma antiga civilização. O jogo começa logo após Kara – protagonista – ser separada de sua frota durante uma forte tempestade misteriosa”.

“Acordando na costa de uma estranha ilha, a sua motivação inicial é apenas de sobreviver, com o objetivo de retornar para a sua tribo. Entretanto, uma tempestade aparentemente circunda toda a ilha, e logo ficar claro que há algo de errado neste lugar, com estruturas estranhas e monumentos abandonados por um povo esquecido”, revela.

Conforme os jogadores desvendarem o lugar, descobrirão a história desse povo antigo, seu relacionamento com o mar e as misteriosas criaturas marinhas que nadam sob as ondas. A sobrevivência será seu foco inicial, mas o mundo é rico em materiais que podem ser usados para criar itens que facilitarão a sua jornada.

“A construção de embarcações será crucial para seu sucesso. Começando com simples canoas de grama até barcos de vários andares com inúmeras velas, os jogadores aprenderão como usar o poder dos ventos intermináveis para navegar pelas águas inexploradas. Mas o mar nem sempre será seu amigo, e você com certeza não estará sozinho na água”, detalhou. Confira trailer:

