Quem quer pão? 3 receitas fáceis para a quarentena

Está precisando de um motivo para ir à cozinha nesta quarentena? Aqui vão três: pão doce recheado, pão napolitano e pão de batata com queijo. Essas três receitas do Melhor da Tarde são sucesso no nosso site – e terão o mesmo êxito aí, na sua casa.

Confira os ingredientes e o passo a passo (em vídeo) abaixo:

1. Pão de batata

Ingredientes para a massa:

100 ml de leite

2 colheres de sobremesa de óleo

2 ovos

1 colher de sopa de margarina

2 batatas grandes cozidas e cortadas em 4 partes

½ xícara de chá de açúcar

½ colher de sobremesa de sal

10 g de fermento biológico seco

+/- 700 g de farinha de farinha de trigo

1,2 kg de requeijão duro ou cream cheese

Orégano a gosto

2. Pão napolitano

Ingredientes para a massa:

10 g de fermento biológico seco

100 ml de água

300 g de farinha de trigo

½ colher de sopa de açúcar

1 ovo

1 gema

50 g de margarina

Sal a gosto

Ingredientes para o recheio:

200 g de presunto

200 g de queijo muçarela

Orégano a gosto

2 tomates picados

3. Pão recheado com doce de leite



Ingredientes para a massa:

200 ml de leite

10 g de fermento biológico seco

200 ml de leite condensado

3 colheres de sopa de leite em pó

2 ovos

60 ml de óleo

700 g de farinha de trigo

½ colher de chá de sal

Ingrediente para o recheio

400 g de doce de leite

Ingredientes para a calda:

200 ml de leite condensado

200 ml de leite de coco