Suco de clorofila, banana e espinafre para fortalecer o sistema imunológico

Quando ouvimos falar em clorofila, pensamos nas árvores e nas suas folhas verdes, já que ela é um composto que permite que as plantas façam fotossíntese. E, nos humanos, a clorofila também oferece benefícios à saúde.

De acordo com o portal Benefits of Chlorophyll, ela “é um poderoso antioxidante, aumenta os níveis de energia, promove a limpeza e desintoxicação, fortalece o sistema imunológico, combate o estresse oxidativo e mantém afastadas as doenças crônicas”.

Ingredientes

2 folhas de acelga

1 talo de aipo

1 banana congelada

1 xícara (chá) de manga congelada

½ xícara (chá) de espinafre

½ xícara (chá) de leite de coco ou amêndoa

1 conta-gotas cheio de clorofila líquida

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata a acelga, o aipo, a banana, a manga, o espinafre e o leite até obter um suco homogêneo. Se estiver muito grosso, adicione um pouco mais de leite e misture novamente. Adicione as gotas de clorofila e bata por alguns segundos. Beba gelado.

Fonte: Nueva Mujer