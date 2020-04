Os signos do zodíaco que sempre querem mudar o parceiro

Alguns signos do zodíaco não são fáceis de agradar e podem acabar tentando constantemente mudar o parceiro para chegar ao relacionamento que eles consideram “ideal”.

Confira quais são:

Áries

O ariano é determinado a fazer seu relacionamento dar certo, mas também tende a colocar suas necessidades sobre a dos outros. Por isso, ele pode ficar insatisfeito facilmente e exigir atitudes que não condizem com a personalidade ou valores do parceiro, podendo criar expectativas que não são fáceis de ser atendidas. Ele pode não ter muito tato ou vontade de entender a posição de pessoas que pensam diferente.

Virgem

O virginiano é muito perfeccionista e pode se equivocar ao achar que o parceiro precisa encaixar em tudo o que ele considera essencial. Sua personalidade critica e que julga com severidade pode tentar influenciar o outro da pior maneira e colocar um obstáculo ainda maior no relacionamento. Este signo só muda quando começa a ser mais adaptável e aceita que sua missão não é mudar as pessoas.

Libra

O libriano é idealista e tende a ter a eterna esperança de poder mudar as pessoas. Infelizmente, ele tenta reajustar a vida do outro à sua e deposita muita energia esperando que as coisas comecem a sair como ele planeja em sua mente. Isso faz com que eles permaneçam mais tempo do que deveriam em relacionamentos tóxicos.

Capricórnio

O capricorniano não se contenta com pouco e quando sente que o outro não dá o suficiente começa a tentar mudar as coisas. Podem tentar manipular e refletir sua insatisfação constantemente, sem assumir nem um pouco de culpa –algo que desgasta seus relacionamentos rapidamente. Muitas vezes este signo precisa tomar as rédeas e aceitar que ele é quem tem a responsabilidade de se fazer feliz.