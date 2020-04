Os signos do zodíaco que melhor escondem amores não correspondidos

Alguns signos do zodíaco são mestres quando o assunto é esconder seus sentimentos, principalmente os amores que não foram correspondidos.

Confira quais são:

Libra

Pode não parecer, mas o libriano esconde os sentimentos sobre seus amores não correspondidos muito bem, dissimulando sua decepção e podendo fazer de conta que nada o feriu. Ele é até capaz de continuar mantendo contato com a situação e ocultar os sentimentos dolorosos de modo que ninguém desconfie. Pode voltar a tentar algo com aquele que deseja novamente.

Aquário

O aquariano pode esconder um sentimento não correspondido por um bom tempo. No entanto, ele fará o possível para se distanciar da situação e tentar seguir em frente se preocupando com outras coisas. Lutará contra as próprias emoções e tentará demonstrar que já não se importa usando sua liberdade e focando no futuro.

Peixes

O pisciano é mestre em só revelar o que deseja ser mostrado. Possui um mundo interno vasto e que só pode ser completamente explorado por ele, por isso pode esconder muito bem seu sentimento não correspondido e tenta enganar outras pessoas para que pensem que ele já não existe. No entanto, ele sabe o que guarda no coração e isso pode continuar afetando-o.