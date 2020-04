Os signos do zodíaco que demoram superar um fora

Alguns signos do zodíaco podem até não assumir, mas demoram para superar uma decepção amorosa ou um fora.

Confira quais são:

Câncer

O canceriano não esquece o quanto isso o fez mal e, depois que passa a fase de se culpar, entra em um estado de tentar superar o fora sem deixar de lado o que está sentindo. Pode demorar para processar todos os sentimentos e voltar a abrir o coração para outras pessoas. Dificilmente esquece aquilo que o fez sofrer.

Virgem

O virginiano se apega a tudo o que foi negativo para poder se sentir menos pior sobre o fora. Ele tentará reconhecer as razões que fizeram dar errado e se fortalecerá interiormente com calma para poder superar verdadeiramente, deixando assim de se sentir mal com o assunto.

Capricórnio

Um fora pode abalar bastante a autoestima deste signo, que tende a remoer por um bom tempo a rejeição e o tempo perdido nesse assunto. Ao mesmo tempo, este signo tentará se distrair com muitas coisas, vivendo os sentimentos controversos um de cada vez e ao seu tempo.