O estilo industrial de decoração ainda é tendência; confira algumas ideias

Vigas grossas, tubos expostos e tijolos nus. Estes são apenas alguns dos elementos que caracterizam o estilo industrial de decoração, a tendência de decoração que tomou conta das casas.

Esse estilo nasceu na década de 1950, quando, após as guerras, as famílias começaram a reconstruir suas vidas, aproveitando todos os espaços, incluindo fábricas e armazéns abandonados.

Mais de meio século depois, porém, essa linha tornou-se uma tendência novamente e cada vez mais pessoas optam por levá-la para suas casas.

Como aplicar?

Os espaços abertos são ideais para levar o estilo industrial, especialmente os apartamentos em estilo loft, onde você pode exibir as grandes janelas sem cortinas e dar um toque rústico. Mas atenção! Também pode ser usado em casas e apartamentos clássicos, com pequenos toques que darão o tom.

Cores

Na base destacam-se branco, marrom e bege, que podem ser utilizados como unificadores de espaço. Elas podem ser transportadas nas paredes ou no teto e permitem que você brinque muito mais com os detalhes.

Para decoração, azul e preto são usados com frequência e você pode carregar em objetos e peças decorativas que permanecem no ar, como vigas, canos ou outros.

Materiais

Os imperdíveis na decoração industrial são ferro, aço e madeira, que podem ser transportados em todos os tipos de móveis, sejam eles mesas, prateleiras ou armários.

Uma das misturas mais utilizadas são as salas de jantar com mesa de madeira e cadeiras de metal. Além disso, destacam-se os baús ou prateleiras de madeira escura e os acabamentos em ferro.

Como um ponto adicional, é recomendável adicionar móveis ou detalhes que pertencem a uma fábrica ou loja.

Estilo

Sendo um estilo inspirado na fábrica, tudo se resume à composição do espaço. Isso deve ser minimalista e com um foco claro em mostrar a amplitude do interior.

