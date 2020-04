Insônia: 3 chás que ajudam a dormir melhor

A ansiedade do momento tem provocado insônia em muita gente e os chás (feitos com ervas de verdade) podem ser aliados a passar pelo momento e refazer a amizade com a cama. No Aqui da Band desta quarta-feira, 08, a nutricionista Vanderli Marchiori indicou 3 chás calmantes:

erva cidreira

camomila

casca de maracujá.

Todos têm propriedades calmantes e relaxantes.

Veja como fazer:

Ferva a água e coloque a quantidade de erva que desejar para fazer infusão. Feche a chaleira por 3 minutos e sirva em seguida.

Dicas: não coloque a erva para ferver junto com a água. Assim, ela não perde as propriedades; e evite colocar açúcar, que é um tipo de energético.

Beba meia hora antes de ir para a cama e bons sonhos.