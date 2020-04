Zoom: dicas de segurança e privacidade para a plataforma de videochamadas

Com sua conhecida facilidade de uso, o Zoom rapidamente ganhou popularidade em meio as medidas de distanciamento social e quarentena implementadas em todo o mundo.

No entanto, com o crescimento da demanda, as falhas do Zoom também apareceram em larga escala. Pensando nisso, a página especializado Kaspersky, divulgou dicas de segurança e privacidade para a plataforma de videochamadas. Confira algumas:

Proteja sua conta: Use uma senha forte e exclusiva e habilite a autenticação de dois fatores, o que a torna mais difícil de invadir e melhor protegida.

Use seu e-mail corporativo para se registrar no Zoom

Não caia em aplicativos fakes

Não use mídias sociais para compartilhar links de conferências

Proteja toda reunião com uma senha

Ative a Sala de Espera

Fique atento às opções de compartilhamento de tela

Opte pela plataforma em seu navegador

Desconfie um pouco da propaganda de criptografia de ponta a ponta

Pense sobre o que as pessoas podem ver ou ouvir

Além disso, use apenas o site oficial – zoom.us – para baixar com segurança para Mac e PC e acesse a App Store ou o Google Play para seus dispositivos móveis.

Com informações da Kaspersky

LEIA TAMBÉM: