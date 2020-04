3 sopas gostosas e saudáveis para ajudar a emagrecer

Um dos segredos de Kate Middleton é comer sopa nas refeições para ficar satisfeita sem consumir muitas calorias. Você pode fazer o mesmo, afinal, as sopas contribuem para uma dieta variada, hidratam o corpo e ajudam a repor as vitaminas e os minerais essenciais.

Sopa de repolho

Ingredientes

½ repolho

6 cebolas grandes

6 tomates descascados

3 talos de aipo

2 pimentões verdes

Sal e pimenta

4 litros de água

1 gengibre

Modo de preparo

Corte todos os legumes em pedaços e adicione-os à água enquanto ferve. Cozinhe até que todos os ingredientes estejam macios. Em seguida, liquefaça os legumes para torná-los como um creme, se quiser, ou sirva com os legumes inteiros. Não se esqueça de temperar com sal e pimenta após a sopa ter tomado mais consistência.

Creme de abobrinha

Ingredientes

3 abobrinhas médias

2 alho-porros

1 cebola pequena

Noz-moscada

Macarrão de arroz

Óleo

Sal

Pimenta

Modo de preparo

Corte a cebola em pedaços pequenos e a abobrinha e o alho-poró em fatias finas. Em uma panela, frite a cenoura até ficar transparente e adicione o alho-poró. Cozinhe até que fiquem macios. Adicione a abobrinha por alguns minutos e depois cubra com água. Adicione os temperos: sal, pimenta e noz-moscada. Quando os legumes estiverem macios, triture-os em um creme e sirva com o macarrão de arroz por cima.

Sopa de brócolis e queijo

Ingredientes

1 cebola

1 alho-poró

1 pau de aipo

1 cabeça de brócolis médio

1 punhado de espinafre

1 caldo de legumes

80 gramas de queijo fresco com baixo teor de gordura

Óleo

Sal

Pimenta

Modo de preparo

Corte os legumes em pedaços pequenos e o alho-poró e o aipo em fatias finas. Pique os brócolis em pequenos buquês. Em seguida, despeje a cebola, o alho-poró e o aipo em uma panela com óleo. Quando estiverem transparentes, adicione o caldo de legumes até ferver. Depois de alguns minutos, adicione o espinafre e o brócolis por 10 minutos ou até que estejam cozidos. Tempere com sal e óleo e sirva quente, com o queijo picado por cima.

Fonte: Nueva Mujer