Os signos desconfiados que podem ser muito ciumentos

Alguns signos do zodíaco podem ser muito desconfiados e acabam também exagerando nos ciúmes quando sentem que as pessoas escondem algo.

Confira quais são:

Áries

Quando o ariano começa a se sentir inseguro de alguma forma seu modo mais desconfiado é ativado. Ele não costuma pensar duas vezes uma coisa e analisar com calma, por isso pode canalizar tudo isso em ciúme e acabar arrumando brigar sem sentido.

Câncer

O canceriano possui muita intuição, mas também é defensivo e desconfiado, o que pode deixá-lo um pouco paranoico ou com o ciúme aflorado. Tudo tende a se intensificar quando ele se sente excluído pelo outro ou ameaçado por outras pessoas.

Escorpião

O escorpiano é um eterno interessado pelo oculto e também muito perceptivo, características que o fazem ser um dos signos mais desconfiados do zodíaco. Quando não se sente correspondido ou que alguém esconde algo, tende a reagir com ciúme e obsessão, não sossegando até descobrir as razões que o fazem ficar desta forma.

Peixes

O pisciano é sensível e tenta se proteger usando a desconfiança. Muitas vezes sua insegurança ajuda a estimular o ciúme que guarda e pode ser destrutivo para eles e suas relações. Ele pode usar o drama ou o distanciamento para lidar com esse sentimento, duas escolhas que não são nada construtivas.