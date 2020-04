Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo do zodíaco de 10 a 12 de abril

Mais um fim de semana começa e pode surpreender muitos signos do zodíaco! Confira as previsões para os próximos dias:

Áries

Se em sua vida amorosa você encontrou uma pessoa com quem tem muitas afinidades, cuide dela, pelo menos até descobrir se ela realmente é alguém ideal para compartilhar sua vida. Palavras o comovem.

Hora de enxergar aqueles que podem ajudá-lo ou ser um aliado devido a objetivos em comum. Momento de cuidar da sua saúde e tomar atitudes que o façam se sentir mais feliz com a própria energia.

Você se sente mais confiante, mas deve ter cuidado com desentendimentos. Este não é o momento de confrontar, especialmente se a relação com uma determinada pessoa já é delicada.

Touro

Evite problemas com seu parceiro e só discuta assuntos que realmente importam. Lembre-se que o orgulho e tédio podem levar à raiva e você perderá mesmo que esteja certo. Ninguém gosta de se sentir inferior.

Use a transformação positiva a seu favor e evite ressentimentos e ciúmes. Você logo recuperará seu estado normal de espírito.

Se dedique a atividades que trazem prazer e relaxamento, priorizando cuidar da mente e da saúde do seu corpo para atrair energias positivas.

Gêmeos

Um amigo pode ajudá-lo a compreender melhor seus sentimentos e não se sentir ansioso. Aposte em planos concretos e faça algo para se conectar com as pessoas.

Novos projetos começam a sair do papel e oportunidades interessantes chegam em breve. É momento de ficar ativo e planejar sua rotina para se sentir mais positivo.

Evite se isolar para não alimentar pensamentos que não condizem com a realidade. Seja mais honesto com tudo o que você precisa e merece.

Câncer

É desencorajador pensar nos planos fantásticos que não podem ser realizados. Evite o drama, especialmente na vida amorosa e prefira aceitar as transformações de forma positiva.

Não se esconda e procure relaxar, fazendo uma pausa e pensando apenas em você. Lembre-se de cuidar melhor da saúde e se apegar a hábitos que melhoram seu ânimo.

Não se desconecte dos amigos, porque eles farão você esquecer o estresse e ajudá-lo a relaxar. Uma pessoa pode fazer um detalhe que será muito significativo para você.

Leão

Hora de pensar sobre o que é realmente importante para você. Dê uma boa olhada em tudo o que está acontecendo e você perceberá que isso também tem seu lado bom.

Depois de um longo estágio de trabalho e de pensar muito no futuro, chegaram esses dias de descanso que o ajudam a aliviar a mente.

Seus signo é um grande planejador e pode passar alguns dias interessantes, mesmo sem sair de casa. Aproveite a oportunidade para desfrutar de sua intimidade e restaurar relacionamentos.

E se seu coração ainda estiver livre, abra seus olhos para novas opções. Não dê ouvidos a opinião de pessoas que já demonstraram que não desejam o melhor para você.

Virgem

Sensações intensas chegam a sua vida e seu olhar pode ser mais profundo. Encare isso com calma e evite levar tudo ao extremo.

Projetos e sonhos que sempre teve voltaram à sua mente. Você pode se sentir muito satisfeito porque, em sua vida profissional, tudo pode melhorar.

Aproveite este momento para detectar possíveis problemas e levar questões emocionais com mais cautela e sem pressa. Se alie a sua intuição e evite os mal-entendidos.

Libra

Mudanças de pensamento começam a surgir e é preciso cuidado para não entrar em confrontos por querer as coisas apenas do seu jeito.

É hora de compartilhar momentos com as pessoas queridas e enxergar o lado positivo das coisas para se sentir melhor.

Se você já aprendeu a levar as coisas devagar, tente manter essa calma e relaxar; isso também favorece as pessoas ao seu redor, pessoalmente ou não. Lembre-se que sua força é contagiosa.

Um amigo pode procurá-lo para pedir conselhos e as conversas produtivas podem trazer muitas ideias positivas. Prefira sempre se aproximar do outro para conversar sem ressentimentos e com os pensamentos em ordem.

Escorpião

Você geralmente tem uma tendência a reclamar de coisas que os outros enxergam como positivas e isso pode piorar se você deixar as obrigações consumirem sua mente.

Momentos íntimos podem acontecer. Lembre-se que sua vida está progredindo positivamente e, por mais que a pressa seja inevitável, ser paciente é uma demonstração de força.

Não fique com raiva dos seus amigos quando eles o aconselharem. Evite sufocar o seu parceiro e não deixe a insegurança tomar conta. É momento de cuidar da mente e do coração.

Sagitário

Este pode ser o momento de dar o primeiro passo, seja na vida amorosa ou em outras áreas. Você está um pouco mais relaxado e as coisas não parecem mais tão difíceis quanto nos dias anteriores, o que o deixa motivado e atrai a positividade.

Embora você ainda precise recuperar a normalidade em seu humor, encontrar soluções será mais fácil. Aceite que os resultados não precisam ser imediatos e que o importante é fazer a coisa certa.

A paciência e confiança devem substituir os pensamentos que vibram no medo. No amor, se estiver interessado em uma pessoa que conheceu recentemente, deixe que ele mantenha algumas expectativas sobre você e não seja intenso de mais.

Capricórnio

Definir metas e se cobrar muito só funciona para você quando as circunstâncias são normais. Portanto, não deixe que o sentimento de frustração por não conseguir realizar tudo tire o sono.

É preciso deixar a competição de lado e dê um passo atrás para pensar com mais calma. Evite também tomar atitudes das quais pode se arrepender no futuro.

Ficar ansioso ou de mau humor não vai acrescentar em nada e o apoio de pessoas queridas pode ajudá-lo a sair disso. Lembre-se de respeitar o limite dos outros e não exagerar.

Aquário

Informações importantes chegam até você. É hora de se organizar melhor para ter tempo para tudo, inclusive para refletir e falar com quem considera importante.

Tenha mais cautela com as suas palavras e pense bem antes de dar sua opinião ou se abrir sobre os seus sentimentos. É hora de cuidar mais de si e do ambiente que o rodeia.

Toda vez que você se sentir sobrecarregado, saia um pouco da rotina e faça algo diferente, para restaurar a alegria e a calma.

No amor, não tenha medo de se conectar com alguém que parece ser compatível, apenas deixe que as coisas fluam naturalmente.

Peixes

Você está sendo chamado para se concentrar no que deseja e no que precisa. Aceite este tempo como algo fundamental para a sua reflexão e a retomada de concentração em assuntos importantes.

É preciso superar a autoconfiança abalada e reconhecer que a sorte está entrando em sua vida, especialmente em assuntos financeiros. Siga a sua intenção e preste atenção nos detalhes.

Preocupações ou situações complexas com a família ou entre seus amigos próximos podem acontecer. Lembre-se de não se meter em conflitos que não são seus.

Se algum problema o afetar diretamente, evite discussões e não diga coisas das quais se arrependerá mais tarde. Esteja atento às mensagens que o ajudam a ver as coisas com mais clareza.