Projeto incentiva compra de vouchers para restaurantes sobreviverem crise

Uma iniciativa tenta impedir que bares e restaurantes fechem as portas por causa da pandemia do coronavírus em São Paulo. É a loja virtual GGG (Gentileza Gera Gentileza), criada pela crítica gastronômica Alexandra Forbes.

Com a compra de vouchers de R$ 150, os clientes podem ajudar seus restaurantes preferidos a se sustentar. Esses vouchers poderão ser utilizados quando os estabelecimentos voltarem a funcionar de portas abertas.

Para o chef Tuca Mezzono, do restaurante Charco, a iniciativa, que contempla mais de 90 restaurantes paulistanos, vai impedir a demissão dos funcionários e fornecedores. Na visão do chef Carlos Bertolazzi, do Zena Caffè, esse é o fôlego que muitos estabelecimentos precisam para enfrentar o momento de crise.

A loja virtual pode ser encontrada no aplicativo Start Pay, disponível para smartphones com sistema iOS e Android. Após baixar o app, é preciso registrar-se e depois buscar o ícone "GGG".