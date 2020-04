Disponível nova versão beta do WhatsApp para o sistema operacional Android

O WhatsApp enviou recentemente uma nova atualização beta para o sistema operacional Android. No update, estão disponíveis dois recursos que serão liberados em breve para os usuários.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o primeiro recurso é referente ao modo de pesquisa avançada, que permite encontrar rapidamente qualquer tipo de mídia (fotos, áudios, links, GIFs, documentos e vídeos).

Já disponível no WhatsApp para iOS, a novidade está na fase final de desenvolvimento. O recurso será liberado em uma atualização futura.

Outra novidade, é sobre a proteção de backup no Google Drive, usando um código de acesso.

Como revelado, o recurso ainda está em ajutes, mas na última atualização beta o app já introduziu o campo para inserir uma senha. Confira:

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 7, 2020