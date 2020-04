8 mitos e verdades sobre o sono

O momento de instabilidade e ansiedade provocados pela pandemia do novo coronavírus andam prejudicando seu sono?

Bem-vindo ao time da insônia. Foi pensando nisso que o Aqui na Band desta quarta-feira, 08, recebeu a especialista em medicina do sono, Helena Hachul, que é coordenadora do Ambulatório Saúde da Mulher do Instituto do Sono (SP). Abaixo, ela lista 8 mitos e verdades sobre a hora de dormir:

Ingerir álcool antes de dormir relaxa

“Mito. Temos uma falsa ideia de que relaxa, mas, de maneira geral, a estrutura do sono não fica adequada.”

Assistir televisão antes de dormir dá sono

“Mito. Para manter a qualidade do sono, é necessário desligar a TV duas horas antes de dormir.”

Melhor dormir com todas as luzes apagadas

“Verdade. Mas, só apague tudo na hora em que for mesmo dormir. O ideal é não ter nenhuma luz acessa, mas se você acorda à noite para ir ao banheiro, por exemplo, é válido ter alguma claridade no quarto, a fim de evitar uma queda.”

Usar um tapa-olhos ajuda a dormir melhor

“Verdade. Vários pacientes meus passaram a dormir melhor depois que começaram a usar o tapa-olhos durante a noite.”

Ficar muito tempo sem dormir pode matar

“Verdade. Entre comer e dormir, dormir é mais importante. Tem até uma doença, a insônia fatal, que é muito, muito rara, mas pode matar.”

Dormir pouco engorda

“Verdade. Durante o sono, a gente perde peso e dormir ajuda a emagrecer.”

Tira uma soneca durante o dia é benéfica

“Verdade. Mas, desde que seja curtinha e dure menos de 30 minutos.”

É ok dormir menos de 5h por dia

“Verdade. Mas, não é recomendado. O ideal é dormir 8h por dia.”

Anote aí

Segunda Helena, para dormir bem é necessário ter: