WhatsApp libera recurso que facilitará a vida dos usuários do app

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou uma modificação que facilitará a vida dos usuários da popular plataforma.

Como revelado pelo app, no blog oficial, a medida simplifica o processo de comunicação em grupos no WhatsApp.

Agora ficou mais fácil do que nunca iniciar uma chamada em grupo no WhatsApp de até quatro membros.

No bate-papo em grupo, toque no ícone de vídeo ou chamada de voz para iniciar uma chamada diretamente com todos os participantes do bate-papo. Confira:

We've made it easier than ever to start a group call from WhatsApp for groups of 4 or less. From your group chat tap the video or voice call icon to directly start a call with everyone in the chat! 🙌

— WhatsApp Inc. (@WhatsApp) April 7, 2020