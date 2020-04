Riot Games anuncia data do beta fechado de Valorant no Brasil

A Riot Games anunciou, nesta quinta-feira (9), que o período de teste fechado do jogo Valorant começará em 5 de maio de 2020 no Brasil.

A data pode sofrer alterações, devido a contingência do COVID-19 e seu impacto na distribuição da infraestrutura.

Como revelado pela empresa, o Beta Fechado, que hoje já está disponível a jogadores no Canadá, na Europa, na Rússia, na Turquia e nos Estados Unidos, chega ao país no próximo mês e detalhes sobre acesso ao servidor do jogo serão divulgados em breve.

