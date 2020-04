Top de linha da Samsung, provável Galaxy S21 poderá chegar com mega modificação no próximo ano

Os rumores sobre o próximo smartphone top de linha da Samsung já começaram. Sucessor do Galaxy S20, lançado recentemente, o provável Galaxy S21 poderá chegar com uma mega modificação no próximo ano.

O aparelho, que ainda não teve o nome confirmado, deve lançar com uma nova tecnologia, de acordo com a página especializada Ice Universe.

Diferente dos modeles atuais, o próximo Galaxy S21 poderá trazer uma câmara frontal embutida no ecrã, eliminando o entalhe frontal.

No entanto, a informação ainda não foi confirmada oficialmente pela empresa, por isso não temos muitos detalhes. Segundo o site, a fabricante ainda esta avaliando a viabilidade da tecnologia.

Samsung is considering using the under-screen camera technology on the Galaxy S21 first, and is evaluating the feasibility of the technology.

— Ice universe (@UniverseIce) April 9, 2020