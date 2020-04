Proteja seu coração com este suco de uva e aveia

A Organização Mundial da Saúde (OMS) garante que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Então, se você quer cuidar do seu coração, deve começar a incluir as seguintes frutas na sua dieta:

frutas vermelhas (especialmente maçã e cereja)

kiwi

pera

uvas

Suco de uva e aveia

A seguir, você confere um suco “protetor do coração”, dica do perfil no Instagram Un Mundo Saludable (@unmundosaludable_).

Ingredientes

½ xícara (chá) de mamão

1 xícara (chá) de água

3 colheres (sopa) de aveia hidratada

10 uva

Mel

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata todos os ingredientes até obter um suco homogêneo. Adicione o mel por último.

Fonte: Nueva Mujer