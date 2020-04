Os signos do zodíaco que podem trair para alimentar o ego

Alguns signos do zodíaco dão muita importância para o seu ego e podem tomar diversas decisões controversas para alimentá-lo, inclusive trair seus parceiros.

Confira quais são:

Áries

O ariano gosta de tomar as rédeas no relacionamento e quando sente que está perdendo o protagonismo pode ter a autoestima diminuída. Ao sentir que já não comanda como gostaria, esse signo pode começar a flertar ou consumar alguma traição apenas para se sentir mais seguro de si.

Libra

Quando o libriano sente falta de reciprocidade e acha que já não é mais admirado como antes, ele pode buscar sentimentos intensos com outras pessoas para não se sentir mal com ele mesmo. Este signo também procura outras companhias quando se sente injustiçado e deseja reviver os dias em que seu encanto não poderia ser quebrado.

Sagitário

O sagitariano tende a se sentir especial quando novas pessoas demonstram interesse nele e podem acabar se aproximando delas para matar também a sua curiosidade. Isso faz com que acabem abrindo o seu coração para novas possibilidades, especialmente se as coisas com o parceiro fixo parecem um pouco monótonas.