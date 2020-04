Os signos do zodíaco que não desistem após um fracasso

Alguns signos do zodíaco podem cair fundo e se decepcionar, mas não costumam se dar por vencidos após um fracasso.

Confira quais são:

Áries

O ariano foca mais no otimismo do que pensar no fracasso em si e isso o ajuda a não se abalar. Ele odeia perder, mas suas expectativas altas o fazem agir para ir atrás do sucesso o quanto antes. Sua energia individualista também contribui para que ele enxergue as necessidades com foco e tenha ações rápidas para satisfazê-las.

Leão

O leonino sabe e sente muito bem o que é fracasso. Isso acontece porque ele tem altas expectativas e está sempre determinado a alcançar algo. Este signo pode ficar muito mal quando fracassa, mas por nível de experiência, tende a se sentir fortalecido rapidamente, buscando uma forma de compreender e superar a situação para dar a volta por cima alçando ainda mais êxito.

Virgem

O virginiano se sente muito abalado com o fracasso, mas seu senso crítico não o deixa permanecer apenas decepcionado e pede ações para voltar a fazer o certo para si. Sua persistência e paciência o ajudam a seguir em frente para se recuperar e voltar à ativa seja no que for. Quando aprende a ser mais adaptável as situações, ele consegue ser ainda mais imbatível.