Mãos ressecadas: dicas para hidratá-las

Lavar as mãos é uma das maneiras mais eficazes para evitar a disseminação do coronavírus. No entanto, a frequência da higienização, além do uso constante de produtos como álcool em gel, causa uma série de problemas.

É que a barreira protetora da pele é afetada, produzindo ressecamento, irritações, dermatites ou rachaduras. Portanto, é importante tomar medidas para diminuir o desconforto.

Primeiros cuidados

A primeira coisa é evitar água muito quente, pois ela acelera o processo de desidratação. Depois de terminar a lavagem das mãos, é essencial usar um creme hidratante.

Se a pele já estiver danificada, prefira um produto que ajude a reestruturá-la. Se você não tiver nenhum creme altamente hidratante, use um pouco de óleo. Não se esqueça de umidificar bem as unhas e cutículas, que, quando secas, são muito afetadas.

Mais precauções

Muitas produtos de limpeza, como cloro e desengordurante, exigem o uso de luvas de borracha.

Ficar em casa não significa negligenciar o cuidado com a pele. Pelo contrário: cuidar de nós mesmos e de todos que estão à nossa volta é o grande objetivo desses dias de isolamento.

Fonte: Nueva Mujer