Os incríveis benefícios da pera para seu cabelo

Entre as frutas, uma das protagonistas é a maçã. Mas a pera também é nutritiva e oferece benefícios à saúde. Segundo o portal Medical News Today, a pera “fornece altos níveis de antioxidantes, como cobre e as vitaminas C e K”. Ela é tão benéfica para a saúde que, por si só, é capaz de ajudar a prevenir câncer e diabetes.

Benefícios da pera para cabelos

Além disso, a pera ajuda a ter cabelos saudáveis, hidratados e brilhantes.

“As peras, especialmente as maduras, contêm um álcool açucarado natural chamado sorbitol ou glucitol, que nutre as raízes e o couro cabeludo e mantém os fios hidratados”, explica o portal Stylecraze.

Máscara de pera

Ingredientes

1 pera fresca

1 pera madura

1 xícara (chá) de água

1 colher (sopa) de vinagre de maçã

Modo de preparo e uso

Esmague as duas peras até obter um purê. Adicione a água e o vinagre de maçã aos poucos e misture bem para chegar a um creme homogêneo.

Aplique a máscara das raízes até as pontas e deixe-a descansar por 15 minutos. Remova com água morna e lave o cabelo normalmente.

Fonte: Nueva Mujer