Receita caseira com limão e tomate para acabar com as olheiras

Os olhos mostram a alma, dizem muitos. Porém, com as olheiras, eles revelam cansaço e estresse. Por isso, é importante cuidar dessa área do rosto — até porque as olheiras aceleram o aparecimento de rugas e dos pés de galinha.

Uma maneira fácil de escondê-las é com o uso de cremes que, muitas vezes, são bastante caros. A boa notícia é que existem técnicas com produtos naturais que podem ajudar a resolver esse problema.

Máscara anti-olheiras

O preparo de limão e tomate funciona muito bem no tratamento de olheiras porque tem um efeito anti-inflamatório. Apresentamos a dica da conta do Instagram Un Mundo Saludable (@unmundosaludable_). Confira:

Ingredientes

½ colher de chá de farinha de trigo

2 colheres de chá de suco de tomate natural

5 gotas de limão

Modo de preparo e uso

Em uma tigela, misture todos os ingredientes até obter uma pasta homogênea.

Aplique a máscara nas olheiras e deixe agir por 5 minutos. Remova com água morna.

Fonte: Nueva Mujer