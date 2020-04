Temporada 3 de Modern Warfare traz conteúdo exclusivo para PlayStation

A Temporada 3 do título Call of Duty: Modern Warfare & Warzone já está disponível para os jogadores. A season foi liberada nesta quarta-feira (8).

Como revelado pela Sony, a atualização liberou um série de novidades no popular game. Confira todos os detalhes:

Disponíveis no sistema do Passe de Batalha, os jogadores agora podem receber duas armas gratuitas – o rifle SKS (Tier 15) e a pistola Renetti.

Reprodução

Outro ponto, quartetos estreiam em Warzone no início da Temporada, e dois novos modos Multiplayer chegam depois, no meio da Temporada.

A terceira Temporada também conta com três mapas Multiplayer 6×6 – Talsik Backlot, uma nova versão do Backlot de Call of Duty 4: Modern Warfare, Hovec Sawmill, um campo de batalha rural, e Aniyah Incursion, uma versão tática e menor de Aniyah Palace.

Conteúdo Exclusivo

Como revelado pela Sony, a temporada 3 de Call of Duty: Modern Warfare & Warzone também traz conteúdo exclusivo para PlayStation.

“Dure mais que o inimigo neste mapa Multiplayer favorito dos fãs, Shoot House. Lute com seu esquadrão e encontre pontos ideais para derrotar levas de inimigos, como por exemplo, o terreno elevado no escritório”, revelou.

Outra novidade, gratuito para todos os assinantes Playstation Plus, jogadores de Modern Warfare e do free-to-play Warzone podem obter o Combat Pack de Call of Duty: Warzone.

"Jogadores podem ir até a aba Quartel, no modo Multiplayer, para encontrar a mais nova missão PlayStation da Temporada 3. Visite a aba Quartel de Modern Warfare para ativar esta missão e, ao completar seus passos, receber a recompensa final – o projeto de arma de um rifle de assalto exclusivo", detalhou.

Com informações da Sony

LEIA TAMBÉM: