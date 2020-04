Tecnologia: Samsung anuncia versões 5G dos novos Galaxy A51 e A71

A Samsung apresentou, nesta quarta-feira (8), os novos smartphones Galaxy A71 5G e Galaxy A51 5G, que incluem conectividade 5G e algumas inovações que melhoram a conhecida gama Galaxy A.

Como revelado pela empresa, os aparelhos chegam com tela Infinity-O, câmera quádrupla, bateria de longa duração e conectividade de quinta geração. Confira detalhes:

Entretenimento ilimitado

A obtenção de imagens cinematográficas é possível por meio da tela Super AMOLED Infinity-O de 6,5 polegadas do Galaxy A51 5G. Já o A71 5G, oferece o Super AMOLED Plus Infinity-O de 6,7 polegadas. Ambos dispositivos incluem uma bateria de 4.500mAh de carga rápida e duradoura.

Com a conectividade 5G, os novos Galaxy são a porta de entrada para experiências móveis de última geração.

Sistemas de câmeras

A câmera principal de 64MP do A71 5G e a de 48MP do A51 5G, juntamente com a câmera Ultra Angular de 12MP, permitem captura de alta resolução e mais cobertura de conteúdo de imagem, juntamente com a câmera macro de 5MP e a câmera de profundidade.

Como memória, os aparelhos contam com 128 GB de armazenamento interno, juntamente com suporte Micro SD de até 1 TB.

Divulgação

O A71 5G está disponível nas cores Prism Cube Black, Prism Cube Sliver e Prism Cube Blue, enquanto o A51 5G pode ser encontrado nas cores Prism Cube Black, Prism Cube White e Prism Cube Pink. Ambos os dispositivos aproveitam todo o ecossistema de aplicativos e serviços inteligentes da Samsung.

A apresentação ocorreu no mercado internacional. No entanto, ainda não sabemos se as versões serão vendidas no Brasil, que ainda não conta com rede 5G.

Com informações da Samsung

LEIA TAMBÉM: