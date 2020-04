Tecnologia: Apple lança novo iOS 13.4.1 com ajustes importantes para os usuários

A Apple lançou, nesta terça-feira (8), o novo iOS 13.4.1 e o iPadOS 13.4. As atualizações concentram-se em correções de bugs, aprimoramentos de desempenho e aprimoramentos de segurança.

O update para Iphone também corrige um problema em que dispositivos com iOS 13.4 não podiam participar de chamadas do FaceTime com outros dispositivos.

Também resolve um erro no aplicativo Configurações, onde a escolha do Bluetooth no menu de ações rápidas na tela inicial falhava.

De acordo com o site especializado 9to5mac, o iOS 13.4.1 também pode incluir uma correção para uma vulnerabilidade de VPN.

