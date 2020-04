Suco de goiaba e laranja para proteger o corpo contra a gripe

Beber sucos é uma ótima maneira de manter o corpo hidratado e com nutrientes que ajudam a prevenir doenças.

A seguir, você confere uma combinação de goiaba e laranja — rica em fibras e antioxidantes, o que dará a energia necessária para o seu corpo lutar contra a gripe.

Ingredientes

3 goiabas

4 laranjas

2 litros de água

1 colher (chá) de mel

Modo de preparo

Lave e descasque as frutas. Em um liquidificador, bata as goiabas e a laranja com 1 litro de água até obter um suco homogêneo. Use um filtro para remover as sementes. Em um jarro, misture o suco com o restante da água.

Fonte: Nueva Mujer