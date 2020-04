Sociedade Brasileira de Pediatria orienta pais quanto à rotina das crianças em casa

Home office, tarefas domésticas e crianças em casa. Para muitos pais, a adaptação ao isolamento social não está sendo fácil. Pensando nisso, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) divulgou um documento com orientações práticas que visam auxiliar os pais e responsáveis a lidarem com as crianças e os adolescentes durante o confinamento imposto pela pandemia do coronavíus.

O objetivo das orientações, segundo nota da SBP, é evitar o estresse tóxico, que o órgão define como situações de adversidade que, quando vividas na infância, podem trazer uma série de prejuízos às crianças como dificuldade para dormir, irritabilidade, piora da imunidade, ansiedade e depressão. “Todo esse novo contexto acende um importante sinal de alerta para o estresse tóxico”, adverte Liubiana Arantes de Araújo, presidente do Departamento Científico de Desenvolvimento e Comportamento da SBP.

Confira abaixo 6 recomendações da SBP, que segundo a entidade, foram baseadas em pesquisas da Neurociência e em publicações científicas recentes:

1. Organize os horários. É importante estabelecer o tempo de cada tarefa e planejar as atividades de forma a permitir que as crianças tenham a atenção dos pais e permaneçam sob supervisão quando preciso. Também é preciso planejar a agenda dos filhos, junto com eles, para manter em dia os estudos, a leitura, os exercícios, o sono e o ócio criativo.

2. Controle o uso das telas. Um dos maiores desafio dos pais neste época é fazer com que as crianças não fiquem o dia inteiro frente às telas, seja no celular, no tablet, no computador ou na TV. Os pais devem se atentar para respeitar os limites que a SBP recomenda para cada faixa etária. Crianças menores de dois anos não devem ser expostas a telas, mesmo que passivamente.

3. Incentive as criança a participar das tarefas domésticas. Os pais podem delegar algumas tarefas domésticas às crianças e aos adolescentes – claro, sempre respeitando a capacidade de acordo com as idades de cada um.

4. Aproveitem os momentos em família. Já que estão todos em casa, é importante pensar em atividades que reúnam a todos, durante as refeições, por exemplo. Esses momentos devem ser preenchidos com atividades alegres e prazerosas.

5. Realizem exercícios. A atividade física pode ser feita em conjunto com as crianças e incluída na rotina em mais de um horário do dia. Vale investir em exercícios de circuitos com travesseiros e garrafas plásticas, por exemplo, ou mesmo pular corda, dançar e praticar artes marciais, entre outras propostas.

6. Faça uso da tecnologia. Os pais podem e devem estimular os pequenos a conversar com os avós por videoconferência. O papo deve ser alegre e descontraído. Além disso, a conversa ainda pode servir para mostrar às crianças que os avós estão em boas condições de saúde, o que vai tranquilizá-las.

