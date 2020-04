Por que você deve deixar de se preocupar com seu peso durante a quarentena

Em meio à crise do coronavírus, muitas pessoas ficaram ansiosas. Para piorar a situação, quase todos se sentem pressionados com a ideia de ter que ser produtivo durante a quarentena.

Apesar de estarmos passando por uma crise de saúde sem precedentes, a mensagem predominante nas mídias sociais é que você deve aproveitar ao máximo o tempo em casa para manter a forma.

É claro que os hábitos estão mudando e que não é fácil se adaptar às novas circunstâncias. Há quem come demais porque a geladeira está muito perto, e existem aqueles que pararam de se exercitar por não estarem motivados.

Além disso, o fechamento de restaurantes pode limitar as opções de alimentos, e o isolamento social pode exacerbar os nervos.

Priorize a sua saúde mental

A verdade é que você não deve se preocupar muito com a perda de peso. Isso não significa que você negligencia a sua dieta e as atividades físicas, mas que você se concentra em outros aspectos da sua saúde para manter o equilíbrio.

Praticar a aceitação do corpo significa se afastar da balança e encontrar um equilíbrio para manter uma dieta saudável e momentos adequados de exercícios.

Quando você se concentra no seu bem-estar em vez de ficar obcecado com o encolhimento, tem o poder de se libertar da culpa, dos padrões de beleza e da obsessão com comida.

A vida é complicada e sempre há algo para se preocupar. Enlouquecer com o peso, neste momento, não vai facilitar as coisas.

Faça algo para mudar, se é isso que você quer, mas não fique obcecado.

Fonte: Nueva Mujer