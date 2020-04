Os signos do zodíaco que podem esconder o lado romântico

Quando se trata de ser romântico, alguns signos do zodíaco podem preferir esconder esse lado e demonstrar apenas em algumas ocasiões.

Confira quais são:

Escorpião

Por ser capaz de se entregar ao amor de forma intensa e muito sensível, o escorpiano pode proteger seu lado romântico. Ele não vê a necessidade de ter gestos deste tipo regulamente, preferindo guardar sua “exibição de amor” para ocasiões especiais, com detalhes planejados para ser algo emocionante.

Gêmeos

O geminiano pode ser entregue ao amor, mas não é sempre que seu lado romântico é revelado para todos. Eles podem fazer gestos simples ou mais significativos, sendo detalhistas e criativos, tentando sempre seduzir o outro um pouco mais.

Capricórnio

O capricorniano não é muito tradicional ao transmitir seu romanticismo, mas dá muita importância para as pessoas que tem esse gesto com ele e sempre tentará retribuir. Ele demonstra o amor de forma direta, com palavras e gestos que podem não ser frequentes ou inesperados, mas pretendem marcar a diferença para celebrar um momento.