Os signos que iniciam novos relacionamentos para superar o ex

Alguns signos do zodíaco podem tentar esquecer um ex e o superar o término de um relacionamento iniciando outro novo logo de cara.

Confira quais são:

Áries

Se o ariano terminou sendo decepcionado, é bem provável que ele faça o possível para esquecer o ex o mais rápido possível. Além de passional, este signo recupera a sua confiança ficando em movimento e vivendo coisas novas, por isso ele pode encontrar um novo pretendente rapidamente. São ótimos em perceber quem está interessado neles.

Gêmeos

Para o geminiano é fácil achar um novo pretendente, pois eles estão sempre enxergando novas possibilidades. Para curar seu coração, ele irá atrás de sentir novamente emoções intensas, especialmente se passou por um período longo onde coisas não saiam da rotina.

Libra

O libriano gosta de compartilhar a vida com um parceiro e se sentir acompanhado. Por isso, ele irá tentar colocar alguém no lugar do ex o mais rápido possível. Podendo atrair e cativar as pessoas com facilidade, este signo tende a seduzir rapidamente ou mantém pessoas interessadas desde quando ainda não estava disponível.