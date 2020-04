4 curiosidades sobre perfumes que te tornarão um especialista no assunto

Os perfumes são um ótimo investimento. Afinal, é por meio deles que muitas pessoas conseguem expressar o seu humor, a sua personalidade e os seus gostos. E, por ser tão poderoso, é importante aprender algumas dicas para usar as essências da melhor maneira. Confira:

Cheiros diferentes

É normal que uma mesma fragrância tenha um cheiro diferente em pessoas diferentes. Isso acontece porque existem muitos fatores que podem afetar o aroma: da dieta ao tipo de pele em que foi aplicado.

Fragrância duradoura

Para prolongar o cheiro do perfume, é necessário ter uma pele bem hidratada. Um truque é aplicar um creme para o corpo sem perfume e, em seguida, pulverizar a fragrância.

Ele também durará mais se você aplicá-lo no seu cabelo. No entanto, você não deve abusar dessa prática, pois o álcool de fórmula pode danificar a cor e ressecar os fios.

Acessórios prejudicados

É fato que os perfumes afetam os acessórios, especialmente se eles são feitos de pérola, turquesa, opala, ônix, âmbar e coral.

Algo semelhante acontece com as roupas, pois quanto mais escuro o líquido e mais leve o tecido, maiores são as chances de que elas acabem manchadas.

Para evitar isso, você deve borrifar a essência a 30 centímetros de distância da pele. Caso o contato ocorra, lave a roupa com água e seque-a imediatamente com uma toalha.

Mudança de cor

É possível que o perfume assuma uma nova coloração, sem perder a intensidade do seu perfume, com o passar do tempo ou ao entrar em contato com uma luz forte.

Se você notar que o líquido parece turbio, significa que o seu cheiro estragou. Então, é hora de dizer “adeus”.

Fonte: Nueva Mujer