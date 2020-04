Como faço para baixar o aplicativo da Netflix no celular? Assim é possível

O aplicativo Netflix pode ser baixado na loja de aplicativos do aparelho. O app está disponível para os sistemas Android e iOS.

Em computadores, a Netflix pode ser acessada pelo navegador em www.netflix.com, onde você pode entrar com sua conta ou criar uma nova.

Como orientado pela plataforma, se você tiver um computador com Windows 8 ou 10, também pode baixar o aplicativo para Windows.

Smart TV

Também é possível usar a plataforma em Smart TVs, aparelhos de streaming, videogames, decodificadores e aparelhos de Blu-ray. A maioria dos aparelhos já traz a Netflix pré-instalada.

Para acessar, entre no menu principal ou clique no botão da Netflix no controle remoto. Se não conseguir localizar a Netflix no menu principal ou no controle remoto, é possível que seu aparelho tenha uma loja de aplicativos de onde você poderá baixá-lo.

“Se você não conseguir localizar a loja de aplicativos ou não estiver encontrando, entre em contato com o fabricante do aparelho para saber como você pode acessar”, recomenda a plataforma.

Com informações do blog oficial

