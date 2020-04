Com nova atualização, contratorpedeiros europeus chegam a todo vapor em World of Warships

O título World of Warships, jogo de combate naval da Wargaming, acaba de lançar a atualização 0.9.3, permitindo aos jogadores pesquisar, pela primeira vez, todos os nove contratorpedeiros europeus.

Como revelado pela desenvolvedora, além de cinco contratorpedeiros suecos que já estavam disponíveis em acesso antecipado, três novos desta nação chegam ao game, e há ainda um contratorpedeiro austro-húngaro.

O evento do jogo na atualização 0.9.3 inicia uma nova campanha temporária, "Obstinado", que, quando concluída, recompensa os jogadores com o comandante histórico e lendário da marinha polonesa, que serviu como Chefe do Comando Naval Polonês por várias décadas.

"Jerzy Świrski vem com 10 pontos de habilidade e os talentos "Especialista em Carregamento de Torpedo" e "Especialista em Mira de Canhão AA". O comandante polonês também possui uma habilidade aprimorada, "Corrida de Adrenalina", que aumenta em +0,25% a velocidade de recarga do armamento do navio e a velocidade do esquadrão para cada 1% do HP perdido", detalhou.

A atualização também inicia a 11ª temporada da Corrida Classificatória, uma nova temporada de Batalhas de Clãs e introduz uma série de melhorias nas partidas e na qualidade de vida de World of Warships em geral, incluindo uma versão atualizada da aba “Exterior” no menu.

Agora, a Árvore Tecnológica possui dicas úteis que descrevem os recursos dos grupos de navios em cada ramo. O game está disponível gratuitamente. Confira:

Com informações da Wargaming

