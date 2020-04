WhatsApp vai liberar nova atualização para Android muito em breve

O aplicativo de mensagens WhatsApp vai liberar uma nova atualização para Android muito em breve.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, o update já foi finalizado para os usuários do sistema do Google.

No entanto, ainda não foi disponibilizada para todos, o que deve ocorrer nos próximos dias. Confira postagem:

Novo recurso

O app também liberou uma novidade para os usuários. Agora já é possível utilizar o recurso "pesquisar mensagem na web" nas versões mais recentes do aplicativo para navegador Web e Desktop.

O recurso é valido apenas para mensagens de texto 'encaminhadas com frequência' (um ícone marca este tipo de conteúdo).

Depois de tocar no ícone, o app perguntará se o usuário deseja pesquisar a mensagem no Google, de forma automática, para confirmar a veracidade.

