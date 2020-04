Um dos vestidos mais amados de Meghan Markle está disponível e você pode comprar online

Meghan Markle tem um guarda-roupa repleto de peças incríveis e memoráveis. Contudo, um look ficou muito famoso: seu vestido preto de lápis que ela usou um mês antes de se casar com o príncipe Harry em 2018.

Destaque em diversas revistas, somente agora o look ficou disponível. É possível encontrá-lo em diversos tamanhos e em quatro cores (vermelho, cobalto, azul e, é claro, preto) na loja americana Saks Fifth Avenue, que realiza envio para o Brasil. O valor do look é de 262,50 dólares.