Tecnologia: Samsung anuncia chegada do novo Galaxy A01 ao Brasil

A Samsung anunciou, nesta terça-feira (07), a chegada do novo Galaxy A01 ao Brasil. Como revelado pela empresa, o smartphone conta com design moderno, display aprimorado, câmeras com diferentes recursos para captura de imagens e aperfeiçoamento do sistema de segurança.

O display infinito, com 5,7 polegadas e cantos arredondados, oferece uma experiência imersiva, com resolução HD+. Na parte frontal, ainda está disponível uma câmera de 5MP.

Divulgação

Já na parte traseira, um sensor principal de 13MP e outro de 2MP, para profundidade, asseguram boas imagens e com opção de Foco Dinâmico.

Entre os recursos, o Modo Noturno, por sua vez, altera o padrão de cores do display, tornando a visualização da tela menos cansativa ao fim do dia.

Ainda de acordo com a empresa, ele tem processador octa-core, 2 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento (podendo ser expandida com cartão MicroSD de até 1TB). Além disso, conta com uma bateria de 3,000 mAh.

Preço e disponibilidade

Disponível em três versões de cores (azul, vermelho e preto), o Galaxy A01 pode ser encontrado a partir desta semana, com preço sugerido de R$ 1.099,00.

Com informações da Samsung

LEIA TAMBÉM: