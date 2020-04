PlayStation 5: Sony revela primeiras imagens do novo controle DualSense

A Sony revelou, nesta terça-feira (7) as primeiras imagens do novo controle DualSense para PlayStation 5.

"Temos uma oportunidade incrível de inovar com o PS5, oferecendo aos criadores de jogos a habilidade de explorar como podem aumentar a sensação de imersão através do nosso novo controle", detalhou a empresa no blog oficial.

Como revelado, foi adotado o feedback háptico, que adiciona uma variedade de sensações poderosas. Também incorporamos gatilhos adaptáveis aos botões L2 e R2 do DualSense.

Quanto aos botões, não há mais um botão “Share” como no DualShock 4, que ganhou uma soluação. O console agora possui um microfone embutido, que permite que os jogadores conversem com outros usuários facilmente, sem um headset – ideal para conversas rápidas.

No comunicado, a empresa também revelou a data de lançamento do novo console. O PS5 será apresentado mundialmente no final deste ano. Confira:

