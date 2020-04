Os signos do zodíaco que se sentem intimidados por pessoas decididas

Alguns signos do zodíaco podem parecer que não são intimidados facilmente, mas a verdade é que pessoas decididas podem fazer com que eles se sintam ameaçados.

Confira quais são:

Libra

O libriano se sente intimidado quando alguém demonstra que tem ideias e objetivos claros sobre algo porque costuma ser reticentes ao tomar decisões. Não é fácil para ele escolher um lado de uma hora para a outra e pode ficar inseguro só de pensar em se sentir bloqueado ao meio dessa situação.

Escorpião

Ao mesmo que se sente intimidado, o escorpiano também é atraído por pessoas que se mostram decididas com o que querem e pensam. Ainda assim, ele analisará o outro com desconfiança e certa obsessão por entender melhor de onde vem sua segurança.

Sagitário

O sagitariano pode não ficar acuado facilmente, mas pessoas decididas que dizem as verdades na cara e são mais sinceros do que ele o intimida. Ele pode até tentar ter mais contato e entender, mas também sentirá medo de ter suas verdades confrontadas, ainda mais se as pessoas ao redor recebem o outro de braços abertos.

Aquário

O aquariano é um idealista que pode influenciar muitas pessoas ao seu redor, mas ele se sente muito intimidado quando alguém demonstra com decisão que não concorda com ele. Ele pode até lidar com a situação da melhor maneira, mas irá buscar estratégias para ser ouvido mais que o adversário.