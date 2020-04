Os signos que mais serão afetados pela 'Superlua Rosa' em Libra

Nessa terça-feira (07), a maior superlua do ano, conhecida como “Superlua Rosa” ganhará os céus. A Lua Cheia acontecerá no signo de Libra, trazendo uma energia intensa para as parcerias, questionamentos e mudanças.

Confira os signos que mais serão afetados porque sentiram ainda mais os efeitos da Superlua Rosa:

Áries

A impulsividade com o que diz e disposição para julgar a atitude das outras pessoas de forma estrita podem tornar as coisas bem difíceis nesta fase. É importante que o ariano tenha mais tato e compreensão com aqueles que compartilham a vida dele. No entanto, este momento também é ideal para identificar as verdadeiras intenções dos outros, vivendo um dia de cada vez com calma e sabedoria para perceber as verdadeiras compatibilidades. Quem prestar a atenção com carinho e retribuir da forma que gostaria ser tratado pode colher bons frutos.

Câncer

Seu equilíbrio é abalado por mudanças que acontecem rapidamente no seu interior e exterior. Os conflitos e inconvenientes, especialmente no ambiente doméstico e familiar, voltam a tirar seu sossego e você se vê obrigado a ir atrás de respostas sólidas. Mais do que nunca, é importante amadurecer e usar sua criatividade para se reinventar, se fortalecendo e criando mais segurança para poder lidar as novas direções e ajustes que o universo o entregará. Para muitos, este é o tempo de se reinventar ou se preparar para uma fase renovadora.

Libra

Mudanças na sua vida pessoal e sentimentos podem não só surpreende-lo, mas também causar um choque de realidade. Este é um momento em que a forma como você vive e tudo o que entrega aos outros começa ser questionado. Para muitos, será uma fase de fazer um balanço sobre a trajetória e as mudanças que podem fazê-lo assumir ainda mais as rédeas da própria vida. É importante se orientar mais para você mesmo, evitando conflitos e discussões com as pessoas próximas. Muitos librianos podem encontrar equilíbrios em situações que já não tinham esperança.

Capricórnio

Mudanças importantes estão chegando e já é possível sentir. Seus projetos pessoais ou a carreira entram em foco, podendo ser analisados com questionamentos mais profundos. O olhar crítico sobre o seu propósito na vida pode trazer a vontade de finalizar ciclos ou deixá-lo confuso. É importante reavaliar o que a sua alma precisa para ser feliz e aquilo que tem realmente significado, contemplando onde seus esforços podem levá-lo agora e no futuro.