Por que você sente vontade de cortar seu cabelo na quarentena

Agora que estamos trancados em casa, parece impossível resistir à ideia de cortar o cabelo por conta própria. E não se trata de um impulso que vem à cabeça por falta de amor. A angústia e a incerteza causadas pela crise de coronavírus têm tudo a ver.

De acordo com a psicóloga e coach Lauren Appio, as pessoas geralmente têm vontade de cortar o cabelo depois de passar por situações nas quais as coisas parecem fora de controle.

Pense bem: você está entediado, e a ideia de uma mudança não sai da sua mente. “Fazer uma mudança significativa na sua aparência pode ser relaxante porque você pode ver os resultados imediatos de suas ações”, diz Lauren.

“Isso lembra que você tem poder ou controle sobre a sua vida. A incerteza externa nos desencoraja, mas, ao saber que você está fazendo essa mudança em si mesmo, a tranquilidade volta.”

No final das contas, cortar o cabelo é algo simbolicamente ligado a você. O sentimento de se livrar do velho e de abraçar algo novo é catártico.

Parece bobagem sentir que você está no controle com base em um corte de cabelo feito por você mesmo, mas às vezes o simples ato de tomar essa decisão, por mais simples que seja, pode fazer você se sentir mais poderoso.

Fonte: Nueva Mujer