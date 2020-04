Com redes sociais liberadas, Oi lança plano controle com 16 GB de internet por R$ 49,90

Com redes sociais liberadas, a operadora Oi lançou um novo plano controle com 16 GB de internet custando R$ 49,90 mensais.

O plano funciona desta maneira: 12 GB de dados + 4 GB (bônus por 6 meses). Ele também conta com ligações ilimitadas para qualquer operadora.

Reprodução

Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger são liberados gratuitamente (confira o regulamento no portal da companhia).

Ainda de acordo com o regulamento da promoção, o Instagram liberado é válido somente para compras feitas no site e com pagamento no cartão de crédito.

Com informações da Oi