Arte em pedra: uma decoração original e sustentável

Elas estão por toda parte e há muitas formas, tamanhos e cores para você escolher. As pedras fazem parte do nosso ambiente, mas geralmente não as levamos em consideração, a menos que seja para selecionar as melhores para uma decoração original e sustentável.

Mas nem sempre é necessário gastar dinheiro para isso, você também pode usar pedras comuns que se tornarão a melhor tela para pinturas e ilustrações.

Essa forma de arte se tornou popular nas redes sociais e inspirou mais pessoas a passar seu tempo em uma atividade que relaxa, permite liberdade de criatividade e também é sustentável.

Você pode usar suas pedras decoradas como pesos, batentes de porta, decoração de espaços, para o quarto das crianças. Não há limite para os desenhos e para os usos que você decide dar a eles.

Também pode ser um belo presente para alguém especial, porque é um detalhe que mostra preocupação e é valorizado por seu significado metafórico.

Se você não é muito habilidoso com pintura, há outras possibilidades. Selecione algumas pedras, crie figuras e use-as para decorar seu jardim. Escreva mensagens positivas que o motivem e tranquilizem.

Este exemplo é perfeito: seja feliz, use sua liberdade, descubra coisas novas. Como mostrado na imagem, você pode reunir as mensagens gravadas nas pedras e colocá-las em um lugar que você sempre vê.