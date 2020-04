Aplicativo WhatsApp toma dura decisão e limita reenvio de mensagens na plataforma

O aplicativo de mensagens WhatsApp tomou uma dura decisão e limitou o reenvio de mensagens na plataforma. O comunicado foi compartilhado, nesta terça-feira (07), pelo app no blog oficial.

Como revelado, a medida foi tomada diante da pandemia do novo coronavírus (covid-19), com o aumento da divulgação de fake news.

Foi criado o conceito de 'mensagens encaminhadas muitas vezes' e adicionado uma etiqueta de setas duplas para indicar que essas mensagens não foram criadas pelo contato que as enviou.

“Geralmente, as mensagens encaminhadas muitas vezes podem conter informações falsas e não são tão pessoais quanto as mensagens típicas enviadas pelos seus contatos no WhatsApp”, explicou.

Como medida, foi atualizado o limite de encaminhamento para que essas mensagens só possam ser encaminhadas para uma conversa por vez.

“O WhatsApp é um serviço de mensagens privadas, e estamos sempre trabalhando para garantir a privacidade e segurança das suas conversas. No ano passado, quando criamos o limite de encaminhamento para conter a disseminação de notícias falsas, ajudamos a diminuir em 25% o número de mensagens encaminhadas em todo o mundo”, detalhou.

Com informações do WhatsApp

