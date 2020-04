WhatsApp acaba de liberar novo recurso para usuários da plataforma

O aplicativo de mensagens WhatsApp liberou recentemente um novo recurso para os usuários da popular plataforma.

Agora é possível usar o recurso "pesquisar mensagem na web" nas versões mais recentes do app para navegador Web e Desktop.

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a novidade também está liberada nas atualizações do aplicativo para Android e iOS.

O recurso é valido apenas para mensagens de texto 'encaminhadas com frequência' (um ícone marca este tipo de conteúdo) no aplicativo de mensagens.

Depois de tocar no ícone, o app perguntará se o usuário deseja pesquisar a mensagem no Google, de forma automática, para confirmar a veracidade. Confira:

It's now possible to use the "search message on the web" feature on the latest versions of WhatsApp Web/Desktop.

Note that the feature is already enabled on the latest WhatsApp for Android and iOS updates. https://t.co/Z2TrgsDWwp pic.twitter.com/rCm6cd35pg

— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 4, 2020